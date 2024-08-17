3 yıl Gamze Özçelik’le evli kalmıştı! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş son halini paylaştı! “İnsanın her yaşı mı yakışıklı olur”

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, bir dönem meslektaşı Gamze Özçelik ile evli kaldı ve Murathan adında bir evladı oldu. Oğlunu gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, kariyerinin zirvesindeyken bir anda kendisi de ortadan kayboldu. Kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Pektaş, uzun bir aranın ardından son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Pektaş için "İnsanın her yaşı mı yakışıklı olur", "Yakışıklı abim benim" yorumları yapıldı. İşte son hali...