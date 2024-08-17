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3 yıl Gamze Özçelik’le evli kalmıştı! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş son halini paylaştı! “İnsanın her yaşı mı yakışıklı olur”

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, bir dönem meslektaşı Gamze Özçelik ile evli kaldı ve Murathan adında bir evladı oldu. Oğlunu gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, kariyerinin zirvesindeyken bir anda kendisi de ortadan kayboldu. Kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Pektaş, uzun bir aranın ardından son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Pektaş için "İnsanın her yaşı mı yakışıklı olur", "Yakışıklı abim benim" yorumları yapıldı. İşte son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 09:09 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 09:18
3 yıl Gamze Özçelik’le evli kalmıştı! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş son halini paylaştı! İnsanın her yaşı mı yakışıklı olur 1

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş'ın üç yıl evli kaldığı Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir evladı oldu.

3 yıl Gamze Özçelik’le evli kalmıştı! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş son halini paylaştı! İnsanın her yaşı mı yakışıklı olur 2

Oğlunu kameralardan uzak büyüten Pektaş, kariyerinin zirvesindeyken kendisi de bir anda ortadan kayboldu.

3 yıl Gamze Özçelik’le evli kalmıştı! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş son halini paylaştı! İnsanın her yaşı mı yakışıklı olur 3

Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncu, uzun bir aranın ardından son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

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