Başarılı şarkıcı Ece Seçkin'in sağlık durumu nasıl? Apar topar ameliyata alındı! İşte ilk açıklama...

Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin şarkılarıyla büyük beğeni toplamıştı. Yeni video klibi ve şarkısıyla çok konuşulan Seçkin, bu kez sağlık haberleriyle gündeme geldi. Apar topar ameliyat olan Ece Seçkin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte Ece Seçkin'in o açıklaması...