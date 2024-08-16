SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Başarılı şarkıcı Ece Seçkin'in sağlık durumu nasıl? Apar topar ameliyata alındı! İşte ilk açıklama...

Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin şarkılarıyla büyük beğeni toplamıştı. Yeni video klibi ve şarkısıyla çok konuşulan Seçkin, bu kez sağlık haberleriyle gündeme geldi. Apar topar ameliyat olan Ece Seçkin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte Ece Seçkin'in o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 22:18 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 22:42
Başarılı şarkıcı Ece Seçkin’in sağlık durumu nasıl? Apar topar ameliyata alındı! İşte ilk açıklama... 1

Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin şarkılarıyla büyük beğeni toplamıştı. Yeni video klibi ve şarkısıyla çok konuşulan Seçkin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ameliyat olan Ece Seçkin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte Ece Seçkin'in o açıklaması...

Başarılı şarkıcı Ece Seçkin’in sağlık durumu nasıl? Apar topar ameliyata alındı! İşte ilk açıklama... 2

Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.

Başarılı şarkıcı Ece Seçkin’in sağlık durumu nasıl? Apar topar ameliyata alındı! İşte ilk açıklama... 3

Şarkılarıyla müzik listelerini sallayan sevilen şarkıcı Ece Seçkin son dönemlerde sağlık haberleriyle magazin gündemine düşmüştü.

SON DAKİKA