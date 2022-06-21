SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor! Ece Ronay taciz mesajlarını ifşalamıştı şimdi de...
Mehmet Ali Erbil'in 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı, bu kez de ikili tehdit suçundan karşı karşıya geldi. Erbil hakkında, klibinde de oynadığı Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşte detaylar...
MEHMET ALİ ERBİL'İN 8 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR!
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı geçtiğimiz aylarda. İkili bu kez de tehdit suçuyla karşı karşıya geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; şarkıcı Ece Ronay Bilir'in, Instagram hesabı üzerinden Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU!
Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Ece Ronay Bilir, 'Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' iddiasıyla şikayetçi oldu.
"MESAJLARI ASİSTANIM ATTI"
İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi. Nuray K. ise ifadesinde, Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak, kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi. İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek, bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu ifade edildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.