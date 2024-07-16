Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da voleybol oynarken görüldü! O anlar anbean kaydedildi

Real Madrid'de gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınının sıkça manşetlerine taşıdığı 19 yaşındaki Arda Güler, son olarak A Milli Takım formasıyla sergilediği başarılı performansla kendisinden söz ettirdi. Oldukça yoğun bir dönem geçiren Güler, kız arkadaşı ile birlikte soluğu A Milli Futbol Takım'ından arkadaşlarının yanında aldı. Güler, sevgilisi Duru Nayman, ve A Millî Takımımız'ın oyuncuları ile plaj voleybolu oynarken görüntülendi. O anlara şahit olanlar gözlerine inanamadı. İşte tüm detaylar...
Gençlerbirliği altyapısında yetişip Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, yeteneği ile Avrupa devlerini harekete geçirdi. Genç yetenek, gelecek vadeden performansının ardından Temmuz 2023'te İspanya ekibi Real Madrid'in yolunu tuttu. Arda, Santiago Bernabeu gibi yıllar boyunca birçok yıldızın eflatun-beyazlı formayla sahne aldığı statta, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen taraftarlar tarafından oyuna girmesi ve topla buluşması büyük heyecanla beklenen bir futbolcu oldu.
BAŞARILI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan kaçmayan ve liderlik vasfıyla dikkati çeken Arda Güler, A Milli takımda gösterdiği başarılı performansla da adından söz ettirdi.
Son dönemde Arda Güler'in "savaşçı 10 numara" tabirinin öncülerinden Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in yerini alabileceği yönündeki yorumlar öne çıkıyor.