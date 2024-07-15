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Demet Şener'in oğlu Ömer annesinin boyunu geçti! Adeta babası İbrahim Kutluay'ın izinden geliyor! İşte anne-oğul pozu

Ünlü model ve eski Türkiye güzeli Demet Şener'in oğlu Ömer, annesinin boyunu geçerek dikkatleri üzerine çekti! Babası, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın izinden giden 15 yaşındaki Ömer, tıpatıp babasına benzetiliyor. Anne-oğulun birlikte verdikleri pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Demet Şener ve oğlu Ömer'İn pozu...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 22:33 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 22:52
Demet Şener’in oğlu Ömer annesinin boyunu geçti! Adeta babası İbrahim Kutluay’ın izinden geliyor! İşte anne-oğul pozu 1

Ünlü model ve eski Türkiye güzeli Demet Şener'in oğlu Ömer, annesinin boyunu geçerek dikkatleri üzerine çekti! Babası, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın izinden giden 15 yaşındaki Ömer, tıpatıp babasına benzetiliyor. Anne-oğulun birlikte verdikleri pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Demet Şener ve oğlu Ömer'İn pozu...

Demet Şener’in oğlu Ömer annesinin boyunu geçti! Adeta babası İbrahim Kutluay’ın izinden geliyor! İşte anne-oğul pozu 2

Eski eşi İbrahim Kutluay'la nafaka krizi yüzünden sık sık magazin gündemine gelen Demet Şener, bu evliliğinden Ömer ve İrem ismini verdiği çocuklarıyla anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Demet Şener’in oğlu Ömer annesinin boyunu geçti! Adeta babası İbrahim Kutluay’ın izinden geliyor! İşte anne-oğul pozu 3

Sosyal medya hesabından sık sık çocuklarıyla paylaşım yapan Demet Şener, son olarak oğlu Ömer'le fotoğrafını paylaştı.

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