9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu... 3 çocuk annesi Sibel Can’ın evine bakın! Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, boşandıktan sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi. Can'ın 10 yıl süren bu evlilikten Emir adında bir oğlu daha oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşuldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise kızı Melisa'nın paylaşımıyla gündeme geldi. Melisa Ural'ın ev dekorasyonundan bir kare yayınlamasının ardından Sibel Can'ın evi merak edildi. Ünlü şarkıcının 9 odalı, 7 banyolu evini görenler ise hayran kaldı. İşte Sibel Can'ın 'saray yavrusu' dedirten evi...