"Seni p..venklerin elinden aldım" sözü sonrası canlı yayını terk etmişti! Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İbo'ya böyle sarıldı

Türk müziğinin iki dev ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar süren küslüğün ardından barıştı! 2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası araları açılan iki sanatçı, yıllar sonra bir araya gelerek geçmişe sünger çekti. Yıldız Tilbe'nin İbrahim Tatlıses'e sarıldığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte ikilinin yıllar sonra gelen o fotoğrafı...
Türk müziğinin iki dev ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar süren küslüğün ardından barıştı! 2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası araları açılan iki sanatçı, yıllar sonra bir araya gelerek geçmişe sünger çekti. Yıldız Tilbe'nin İbrahim Tatlıses'e sarıldığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte ikilinin yıllar sonra gelen o fotoğrafı...
Takvimler 2009 yılını gösterdiğinde İbo Şov'da İbrahim Tatlıses ve konuğu Yıldız Tilbe canlı yayında tartıştı.
Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses "Seni pe....nklerin elinden kurtardım" deyince Yıldız Tilbe dayanamadı.