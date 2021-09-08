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Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Çukur dizisinin Yamaç'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Aras Bulut İynemli,6 yıldır aşk yaşadığı Bige Önal'dan sürpriz bir şekilde ayrıldı. Sonrasında bu ayrılığın nedeni Damla Sönmez olarak gösterildi ancak hem Damla Sönmez hem de Aras Bulut İynemli cephesinden iddiaları yalanlayan açıklama geldi. Yaşananların ardından yeniden birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin ayrılık nedeni belli oldu. 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

08.09.2021 10:51 - Son Güncelleme: 08.09.2021 10:51
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

6 YILLIK İLİŞKİ BAKIN NEDEN BİTMİŞ...

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Televizyonun sevilen iki ismi Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık birlikteliklerini sürpriz bir şekilde sona erdirmişti.

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Aras Bulut İynemli ile Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

Ayrılık haberiyle hayranlarını üzen Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'nin, ilişkilerine ikinci bir şans verdiği, Assos tatilinden yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

Takvim'de yer alan habere göre; bir süredir gözlerden uzak olan yakışıklı oyuncu, yeni yaşına yanında giren Bige Önal'la eski mutlu günlerine geri döndü.

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

İKİSİ DE DOĞRULADI
Gözlerden uzak Çanakkale Assos'ta tatil yapan ikiliden İynemli, Instagram hesabından paylaşım yaparak, doğum günü kutlamaları için sevenlerine teşekkür etti.

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

Ünlü oyuncunun, sevgilisiyle tuttukları taş evin önünde poz vermesi dikkat çekti. Bige Önal, mutluluğu yüzünden okunan Aras Bulut İynemli'nin bu paylaşımını beğenerek, barıştıklarını sevenlerine ilan etti.

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