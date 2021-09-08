Aras Bulut İynemli ile Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...

6 YILLIK İLİŞKİ BAKIN NEDEN BİTMİŞ...

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Televizyonun sevilen iki ismi Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık birlikteliklerini sürpriz bir şekilde sona erdirmişti.