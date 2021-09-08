Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Çukur dizisinin Yamaç'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Aras Bulut İynemli,6 yıldır aşk yaşadığı Bige Önal'dan sürpriz bir şekilde ayrıldı. Sonrasında bu ayrılığın nedeni Damla Sönmez olarak gösterildi ancak hem Damla Sönmez hem de Aras Bulut İynemli cephesinden iddiaları yalanlayan açıklama geldi. Yaşananların ardından yeniden birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin ayrılık nedeni belli oldu. 6 yıllık ilişki bakın neden bitmiş...
08.09.2021 10:51
- Son Güncelleme: 08.09.2021 10:51