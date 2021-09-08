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Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde Ocak 2021'de başlayan aşılama devam ederken tüm çağrılara rağmen bazı vatandaşlar aşı olmayı reddediyor. Alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırması zorunlu hale getirildi. Yıldız Tilbe de fikir değiştirdi hastaneye koştu! Koronavirüs aşısı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe ilk doz aşısını yaptırdı.Son konserinde sahnede elbisesini çıkarıp iç çamaşırıyla kalmasıyla hafızalara kazınmıştı ünlü sanatçı.

08.09.2021 10:28 - Son Güncelleme: 08.09.2021 10:36
Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!

YILDIZ HASTANEYE KOŞTU!

Fikir değiştiren Yıldız Tilbe hastaneye koştu. Aşı olmayacağını, PCR yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti. Nitekim öyle oldu. Tilbe'nin konseri iptal edildi. Sonrasında Tilbe fikir değiştirdi. Önceki gün ilk doz aşısını oldu.

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Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!

Posta'nın haberine göre; Usta sanatçı Yıldız Tilbe, aşı olmayı reddetmişti. Sosyal medyadan "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diye açıklama yapmıştı.

Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!

Sık sık coronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri iptal edildi. 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.

Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!

Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, son olarak konserinde yaşadığı bir talihsizlikle gündeme gelmişti.

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