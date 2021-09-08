Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri iptal edildi. 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.