Yıldız Tilbe fikir değiştirdi hastaneye koştu!
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde Ocak 2021'de başlayan aşılama devam ederken tüm çağrılara rağmen bazı vatandaşlar aşı olmayı reddediyor. Alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırması zorunlu hale getirildi. Yıldız Tilbe de fikir değiştirdi hastaneye koştu! Koronavirüs aşısı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe ilk doz aşısını yaptırdı.Son konserinde sahnede elbisesini çıkarıp iç çamaşırıyla kalmasıyla hafızalara kazınmıştı ünlü sanatçı.
08.09.2021 10:28
- Son Güncelleme: 08.09.2021 10:36
YILDIZ HASTANEYE KOŞTU!
Fikir değiştiren Yıldız Tilbe hastaneye koştu. Aşı olmayacağını, PCR yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti. Nitekim öyle oldu. Tilbe'nin konseri iptal edildi. Sonrasında Tilbe fikir değiştirdi. Önceki gün ilk doz aşısını oldu.