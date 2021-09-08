Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu'ya bakın gören tanıyamıyor
Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sına bakın gören tanıyamıyor! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu son hali ile sosyal medyayı salladı. Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat en çok izlenen yapımlar arasındaydı. Bir döneme damga vuran 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide 'Mustafa' karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Uğurlu son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
08.09.2021 12:08
- Son Güncelleme: 08.09.2021 12:08