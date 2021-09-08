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Haberler Magazin Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu'ya bakın gören tanıyamıyor

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu'ya bakın gören tanıyamıyor

Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sına bakın gören tanıyamıyor! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu son hali ile sosyal medyayı salladı. Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat en çok izlenen yapımlar arasındaydı. Bir döneme damga vuran 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide 'Mustafa' karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Uğurlu son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

08.09.2021 12:08 - Son Güncelleme: 08.09.2021 12:08
Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu’ya bakın gören tanıyamıyor

Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu'ya bakın, gören tanıyamıyor

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Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu’ya bakın gören tanıyamıyor

Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat en çok izlenen yapımlar arasındaydı.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu’ya bakın gören tanıyamıyor

Bir döneme damga vuran efsane dizi Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Uğurlu'nun değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu’ya bakın gören tanıyamıyor

İşte yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı Ozan Uğurlu'nun son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı yıllar sonra ortaya çıktı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Ozan Uğurlu’ya bakın gören tanıyamıyor

Burak Özçivit

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