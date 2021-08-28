Aras Bulut İynemli Bige'sizliğe dayanamadı ayrılık kısa sürdü! Çukur'un yıldızı ve Bige Önal'dan malumun ilamı
Çukur dizisinin Yamaç'ı olarak hafızalarmızda yer edinin oyuncu Aras Bulut İynemli, uzun bir süredir aşk yaşadığı Bige Önal'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Sonrasında bu ayrılığın nedeni Damla Sönmez olarak gösterilmişti. Ancak hem Damla Sönmez cephesi hem de Aras Bulut İynemli cephesi bu iddiaları yalanlamıştı. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinden yeni haberler var.
Ayrılık haberiyle hayranlarını üzen Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'nin, ilişkilerine ikinci bir şans verdiği ortaya çıktı. Oyuncu çift, Assos tatilinden yaptıkları paylaşımlarla "aşka devam" dedi.
Geçtiğimiz ay altı yıllık beraberliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran, önceki gün barıştıkları yönünde dedikodular çıkan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre; bir süredir gözlerden uzak olan yakışıklı oyuncu, yeni yaşına yanında giren Bige Önal'la eski mutlu günlerine geri döndü.
Ünlü oyuncunun, sevgilisiyle tuttukları taş evin önünde poz vermesi dikkat çekti. Bige Önal, mutluluğu yüzünden okunan Aras Bulut İynemli'nin bu paylaşımını beğenerek, barıştıklarını sevenlerine ilan etti.