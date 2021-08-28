İclal Aydın’ın kızı Zeynep Lal Başbuğ annesini boyunu geçti güzelliğiyle nefes kesti! Zeynep Lal Başbuğ 19 oldu

"İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.

İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.