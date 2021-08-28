İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ annesini boyunu geçti güzelliğiyle nefes kesti! Zeynep Lal Başbuğ 19 oldu
Ünlü oyuncu, sunucu ve yazar İclal Aydın geçtiğimiz aylarda, girdiği sıkı diyet sonrasında verdiği kilolarla magazin gündeminin ilk sayfalarını süslemişti. Fazla kiloları verdikten sonra tığ gibi kalan İclal Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı estetik itirafıyla çok konuşulmuştu. Bu kez de İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ sosyal medyanın gündeminde. İclal Aydın'ın yönetmen Kemal Başbuğ ile evliliğinden dünyaya kızı Zeynep Lal Başbuğ şimdilerde 19 yaşında bir genç kız. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal ile paylaşımları dikkat çekiyor.
28.08.2021 12:14
- Son Güncelleme: 28.08.2021 12:14
Oyuncu ve yazar İclal Aydın ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten dünya gelen kızı Zeynep Lal, şimdi 18 yaşında bir genç kız. Zeynep Lal'i görenler güzelliğini annesinden almış yorumlarında bulundu.
"İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"
İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.
İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.