Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyada aşka geldi! Çocuklarını bile saklıyorlardı ama...

"Tanıştığımız günü hatırlıyorum, evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu an'lar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun. 2014-♾ seni çook seviyorum"