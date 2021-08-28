Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyada aşka geldi! Çocuklarını bile saklıyorlardı ama...
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Barbaroslar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ailecek tatil yaptıkları Bodrum'da geleneklereini bozmuş ve beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile sosyal aktivite sırasında görüntülenmişti. Neslişah ve Engin Altan çifti bu kez de kural bozarak evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından aşk dolu mesajlarla kutladı.
28.08.2021 14:53
- Son Güncelleme: 28.08.2021 14:53
2014 yılında dünyaevine giren Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çifti, evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı. Emir Aras ve Alara adında çocukları olan ikili, yıldönümlerini sosyal medyadan kutladı.
Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.
"Tanıştığımız günü hatırlıyorum, evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu an'lar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun. 2014-♾ seni çook seviyorum"