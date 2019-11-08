Aranan ve sevilen bir kadın! Müge Anlı'nın burcu bakın neymiş...

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçul kayıp ve cinayetleri bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyor. Başarılı sunuculuğunun yanı sıra renkli ve dobra kişiliği ile dikkat çeken Müge Anlı'nın burcu merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin sevilen ismi Müge Anlı ve diğer ünlülerin burçları...