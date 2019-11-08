Aranan ve sevilen bir kadın! Müge Anlı'nın burcu bakın neymiş...
Müge Anlı Atv ekranlarında 12 sezondur sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, stresle başa çıkmanın yolunu kanunda buldu. Anlı, kanun çalmak için her hafta Federal Kemerlioğlu'ndan ders almaya başladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 45 yaşındaki Müge Anlı'nın burcu merak konusu oldu. Müge Anlı'nın burcuna sahip olan kadınlar; öncelikle gerçekten kültürlü bir kişiliğe sahiptir. Bu özellikleri ile her ortamda, her insanın dikkatini çekmeyi başarabilirler. Espri yetenekleri oldukça iyidir ve kendisi neşeli olduğu gibi insanlara da neşe verirler. Bu özelliklere sahip olan Müge Anlı'nın burcu sizce nedir? İşte ünlülerin burçları...
08.11.2019 17:01
- Son Güncelleme: 08.11.2019 17:04
Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçul kayıp ve cinayetleri bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyor. Başarılı sunuculuğunun yanı sıra renkli ve dobra kişiliği ile dikkat çeken Müge Anlı'nın burcu merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin sevilen ismi Müge Anlı ve diğer ünlülerin burçları...
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