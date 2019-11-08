Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin de bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Hiç kuşkusuz son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Ebru Şahin... Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan Şadoğlu karakteri kısa süre içersinde çok sevildi. Daha önce pek çok projede yer alan, aynı zamanda da eski bir sporcu olan Ebru Şahin, Instagram aleminde de çok konuşulan biri oldu. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

08.11.2019 16:45 - Son Güncelleme: 08.11.2019 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





