Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin de bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...
Hiç kuşkusuz son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Ebru Şahin... Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan Şadoğlu karakteri kısa süre içersinde çok sevildi. Daha önce pek çok projede yer alan, aynı zamanda da eski bir sporcu olan Ebru Şahin, Instagram aleminde de çok konuşulan biri oldu. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR
Ajda Pekkan
Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.