Can Yaman hayranlarına çok özel ipucu! Can Yaman bakın nasıl kadınlardan kaçıyormuş...

Can Yaman, hayalindeki kadında olması ve olmaması geren özellikleri açıkladı. Kadın hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan Can Yaman, geçtiğimiz gün şok eden bir olayla karşı karşıya kaldı.Can Yaman'ı görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam yakışıklı oyuncunun bulunduğu mekana girip eğlenceye koyuldu. Her zaman olduğu gibi kadın hayranları, Yaman'ın etrafını sardı. Ancak ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi! Genç kadın Can Yaman'ı öpemeyince kendisini Boğaz'a attı. Can Yaman bakın nasıl kadınlardan hoşlanıyormuş... İşte 30 yaşındaki genç oyuncunun sözleri.