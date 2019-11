Can Yaman hayranlarına çok özel ipucu! Can Yaman bakın nasıl kadınlardan kaçıyormuş...

Can Yaman, son dönemin en popüler erkek oyuncuları arasında. 30 yaşındaki Can Yaman, gittiği her yerde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Avrupa Turnesine çıkan genç oyuncu, gittiği ülkelerde izdihama neden oluyor. Gece hayatı ve çapkınlıklarıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Can Yaman, hayalindeki sevgiliyi anlattı. İşte Can Yaman'ın hayatında olacak olan kadında olması ve olmaması gereken özellikler...

08.11.2019 17:21 - Son Güncelleme: 08.11.2019 17:21