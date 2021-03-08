Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! "Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi...

Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! "Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisinden son dakika haberi geldi. Koronavirüs partileriyle geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer alan ve son olarak da önceki gün aracının bagajında uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile adliyeye sevk edildi.

08.03.2021 13:00 - Son Güncelleme: 08.03.2021 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





