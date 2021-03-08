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Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! "Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi...

Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! "Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisinden son dakika haberi geldi. Koronavirüs partileriyle geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer alan ve son olarak da önceki gün aracının bagajında uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile adliyeye sevk edildi.

08.03.2021 13:00 - Son Güncelleme: 08.03.2021 13:16
Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi...

"ESKİ ERKEK ARKADAŞIM BANA TUZAK KURDU"

Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı.

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Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi...

Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı.

Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi...

Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü.

Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi...

Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi.

Aracında uyuşturucuyla yakalanmıştı! Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu diyen oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi...

Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına aldı. Çalıkoğlu'nun yapılan sorgusunda eski sevgilisinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

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