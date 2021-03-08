Survivor Elif Şadoğlu'yu son haliyle tanımamanız garanti değişimi öyle böyle değil! Survivor'a giren estetikle başka biri oluyor

TV 8 ekranlarında yayınlanan her yarışmadan sonra neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Survivor Nagihan Karadere, Birsen Bekgöz, Sahra Işık derken şimdi de Survivor 2017 ve 2018 All-star'a katılan Elif Şadoğlu tanınmaz halde. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında bambaşka birine dönüşen Elif Şadoğlu'nu tanımanıza neredeyse imkan yok. İşte o akıllara zarar değişim.

08.03.2021 13:35 - Son Güncelleme: 08.03.2021 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





