Survivor Elif Şadoğlu'yu son haliyle tanımamanız garanti değişimi öyle böyle değil! Survivor'a giren estetikle başka biri oluyor
TV 8 ekranlarında yayınlanan her yarışmadan sonra neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Survivor Nagihan Karadere, Birsen Bekgöz, Sahra Işık derken şimdi de Survivor 2017 ve 2018 All-star'a katılan Elif Şadoğlu tanınmaz halde. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında bambaşka birine dönüşen Elif Şadoğlu'nu tanımanıza neredeyse imkan yok. İşte o akıllara zarar değişim.
08.03.2021 13:35
- Son Güncelleme: 08.03.2021 13:35
Son dönemlerde Eski Survivor yarışmacılarının değişimleri sıklıkla gündem oluyor. Adeta bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacılarından biri de Elif Şadoğlu. Survivor 2017 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etmişti.
Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katılmıştı.
Elif Şadoğlu'nun Survivor'daki halinden eser yok! Geçirdiği estetik operasyonlarla değişen Survvor Elif Şadoğlu'nun son hali inanılmaz...
Ünlü yarışmacıyı görenler tanıyamadı. Survivor Elif'in yeni tarzı büyük beğeni topladı.
ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?
Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır.