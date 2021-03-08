Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını fena solladı! Anne-kız yan yana abla kardeş gibi olunca...

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından koltuğuna Tuba Büyüküstün oturuyor... Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziye devam edemeyince yollar ayrıldı ve yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Daha önce de Engin Akyürek'le birlikte rol alan Tuba Büyüküstün'ün gelişisi sonrası Sefirin Kızı'nın durumunun ne olacağı merak beklenirken Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey annesi. Tuba Büyüküstün'ün öyle bir annesi var ki kızına taş çıkartıyor. İşte başta Tuba Büyüküstünn olmak üzere ünlülerin anneleri.

08.03.2021 10:54 - Son Güncelleme: 08.03.2021 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





