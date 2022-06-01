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Haberler Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Selin Yeninci ile paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar karakterini canlandıran Olgun Toker'in hayatı merak edildi. 12 Mart 1986'ta dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Olgun Toker aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Toker'in memleketini duyan ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Olgun Toker'in memleketi...

01.06.2022 21:19 - Son Güncelleme: 01.06.2022 21:19
Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...

TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar karakterini canlandıran Olgun Toker'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...

Karadayı, Son, Benim Adım Gültepe, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Hayat Sırları, Dip, Bir Aile Hikayesi, Arıza gibi birçok yapımda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...

12 Mart 1986'ta dünyaya gelen ünlü oyuncunun sevenleri en çok "Olgun Toker aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...

İşte Olgun Toker başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...

FURKAN ANDIÇ

İstanbul'da dünyaya geldi. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir.

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