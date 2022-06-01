Annenin Sırrıdır Çocuk’un Çınar’ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan şaştı kaldı! İrem Helvacıoğlu’nun partneri...
Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Selin Yeninci ile paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar karakterini canlandıran Olgun Toker'in hayatı merak edildi. 12 Mart 1986'ta dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Olgun Toker aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Toker'in memleketini duyan ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Olgun Toker'in memleketi...
01.06.2022 21:19 - Son Güncelleme: 01.06.2022 21:19
TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar karakterini canlandıran Olgun Toker'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
12 Mart 1986'ta dünyaya gelen ünlü oyuncunun sevenleri en çok "Olgun Toker aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.