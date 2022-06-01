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Haberler Magazin Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! "Evli bir ünlüden hamileyim" itirafından sonra...

Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! "Evli bir ünlüden hamileyim" itirafından sonra...

Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Polat, son olarak soru-cevap etkinliğinde takipçisinden gelen itirafla gündem olmuştu. Polat, bir takipçisinden gelen "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" şeklindeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Polat şimdi ise göğüs dekolteli süper minisi ile verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Polat'ın paylaşımına düştüğü not ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...

01.06.2022 21:05 - Son Güncelleme: 01.06.2022 21:15
Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! Evli bir ünlüden hamileyim itirafından sonra...

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Ebru Polat, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! Evli bir ünlüden hamileyim itirafından sonra...

Paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam eden Polat, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerinden gizli itiraf istedi.

Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! Evli bir ünlüden hamileyim itirafından sonra...

Takipçilerinin birbirinden ilginç itiraflarını paylaşan Polat'a bir takipçisi "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.

Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! Evli bir ünlüden hamileyim itirafından sonra...

İtiraf etkinliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Polat, yine çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! Evli bir ünlüden hamileyim itirafından sonra...

Ünlü şarkıcı, göğüs dekolteli süper minisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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