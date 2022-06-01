Ebru Polat hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! O not sosyal medyayı ikiye böldü! "Evli bir ünlüden hamileyim" itirafından sonra...

Takipçilerinin birbirinden ilginç itiraflarını paylaşan Polat'a bir takipçisi "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.