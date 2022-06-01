Burcu Özberk paylaştı! Annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle hayran bırakan Dilek Yıldızlar’a iltifat yağdı “Ablası sandım”
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özberk, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özberk, annesi Dilek Yıldızlar'la bir paylaşımda bulundu. Özberk'in paylaşımı, kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Anne-kızın paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Ablası sandım", "Güzellik genetik", "Burcu güzelliğini annesinden almış" yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in güzeller güzeli annesi...
01.06.2022 22:35 - Son Güncelleme: 01.06.2022 22:55
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine çok konuşuldu.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özberk, annesi Dilek Yıldızlar'la bir paylaşımda bulundu.