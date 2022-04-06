Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Olgun Toker’in memleketi...
Annenin Sırrıdır Çocuk'un Çınar'ı Olgun Toker bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu ve Selin Yeninci ile paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Olgun Toker'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşayan Toker'in özellikle memleketi merak edildi. 12 Mart 1986 doğumlu ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok, "Olgun Toker aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Olgun Toker aslen nereliymiş...
06.04.2022 21:28 - Son Güncelleme: 06.04.2022 21:28
İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşayan Olgun Toker; Son, Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı ve Bir Aile Hikayesi dizilerinde yer aldı.
Toker, son olarak başrollerini Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu ve Selin Yeninci ile paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. 12 Mart 1986 doğumlu ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok, "Olgun Toker aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.