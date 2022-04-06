Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu
Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Deniz kenarından paylaşım yapan Özberk, kayalıklarının üzerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, yalnızca Instagram'da değil Twitter'da da gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
06.04.2022 21:52 - Son Güncelleme: 06.04.2022 21:52
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Özberk, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Takipçileri, Burcu Özberk için "Çok güzelsin", "Göz kamaştırıyorsun", "Instagram çiçek açtı" yorumlarında bulundu.