RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu

Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu

Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Deniz kenarından paylaşım yapan Özberk, kayalıklarının üzerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, yalnızca Instagram'da değil Twitter'da da gündem oldu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

06.04.2022 21:52 - Son Güncelleme: 06.04.2022 21:52
Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Özberk, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Özberk, çok konuşulan pozlarına yenilerini ekledi.

Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu

Deniz kenarından paylaşım yapan Özberk, kayalıklarının üzerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, yalnızca Instagram'da değil Twitter'da da gündem oldu.

Burcu Özberk deniz kenarından paylaştı! Kayalıklarda güneşlenen Burcu’ya bakın sosyal medyanın gündemine oturdu! Herkes onu konuştu

Takipçileri, Burcu Özberk için "Çok güzelsin", "Göz kamaştırıyorsun", "Instagram çiçek açtı" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA