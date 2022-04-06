İbrahim Tatlıses’in gözlerden sakındığı kızı Gülşen’e bakın babasının birebir kopyası! Sır gibi saklıyordu gören inanamadı meğer...
İbrahim Tatlıses'in gözlerden sakındığı kızı Gülşen'e bakın babasının birebir kopyası! İbo Show ile ekranlara dönene İbrahim Tatlıses, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Özellikle aşk hayatıyla dikkat çeken Tatlıses, son olarak Gülçin Karakaya ile birliktelik yaşamıştı. İlk evliliğini Adalet Sara ile yapan ve son olarak Ayşegül Yıldız'la nikah masasına oturan ünlü şarkıcının çocukları da sık sık magazin gündeminde yer aldı. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses magazin manşetlerini süslerken gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü türkücünün kızını görenler "Babasının kopyası" yorumunda bulundu. İşte İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı...
06.04.2022 20:59 - Son Güncelleme: 06.04.2022 20:59
Ayağında Kundura, Dom Dom Kurşunu, Leylim Ley, Bir Kulunu Çok Sevdim adlı parçalarıyla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından İbo Show ile ekranlara geri döndü.
Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Yıllarca televizyon ekranlarında izlediğimiz İbrahim Tatlıses'in çocukları da en az kendisi kadar çok konuşuldu.
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses magazin manşetlerini süslerken gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen görenleri şaşkına çevirdi.