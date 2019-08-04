Alper Potuk'u görenler şok oldu! İşte Fenerbahçe'nin yıldızı Alper Potuk'un ilginç sokak stili!

Fenerbahçeli Alper Potuk, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık sevgilisi Tuvana Türkay'ı bir kez daha aldattığı iddiasıyla gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu şort altı, çorap ve terlik tercihiyle dikkat çekti. İşte Alper Potuk'un ve diğer ünlü isimlerin sokak stilleri...