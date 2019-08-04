Alper Potuk'u görenler şok oldu! İşte Fenerbahçe'nin yıldızı Alper Potuk'un ilginç sokak stili!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Alper Potuk, geçtiğimiz haftalarda Tuvana Türkay'ı bir kez daha aldattığı iddialarıyla gündeme geldi. Bir dargın bir barışık olan çift, 2 hafta önce 3 yıllık ilişkilerini 3. kez bitirme kararı aldı. Geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takılan Alper Potuk, spor giyim tarzıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcuyu görenler şok oldu. İşte Alper Potuk ve diğer ünlü isimlerin sokak stilleri...
04.08.2019 15:24
- Son Güncelleme: 04.08.2019 15:27
Fenerbahçeli Alper Potuk, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık sevgilisi Tuvana Türkay'ı bir kez daha aldattığı iddiasıyla gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu şort altı, çorap ve terlik tercihiyle dikkat çekti. İşte Alper Potuk'un ve diğer ünlü isimlerin sokak stilleri...
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