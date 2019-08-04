Çağatay Ulusoy'dan ayrılan Duygu Sarışın öyle bir poz verdi ki... Sosyal medyanın konuştuğu tatil fotoğrafları

Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile ayrılığının hemen ardından dostlarıyla Ege tatiline çıktı. Hakan Muhafız dizisi ile adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Duygu Sarışın ile geçtiğimiz aylarda üçüncü kez ayrıldı. Şu sıralar Ege'de tatil yapan 32 yaşındaki Duygu Sarışın, katıldığı partilerdeki neşeli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu Duygu Sarışın'ın Instagram'daki bikinili tatil pozuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri Sarışın'ın tatil pozuna, "Çağatay'dan sonra duygu patlaması yaşadı" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın başta olmak üzere ünlülerin tatil pozları!

04.08.2019 13:43 - Son Güncelleme: 04.08.2019 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





