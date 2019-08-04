Çağatay Ulusoy'dan ayrılan Duygu Sarışın öyle bir poz verdi ki... Sosyal medyanın konuştuğu tatil fotoğrafları
Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile ayrılığının hemen ardından dostlarıyla Ege tatiline çıktı. Hakan Muhafız dizisi ile adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Duygu Sarışın ile geçtiğimiz aylarda üçüncü kez ayrıldı. Şu sıralar Ege'de tatil yapan 32 yaşındaki Duygu Sarışın, katıldığı partilerdeki neşeli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu Duygu Sarışın'ın Instagram'daki bikinili tatil pozuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri Sarışın'ın tatil pozuna, "Çağatay'dan sonra duygu patlaması yaşadı" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın başta olmak üzere ünlülerin tatil pozları!
Çağatay Ulusoy ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan güzel oyuncu Duygu Sarışın, şu sıralar Ege sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Hakan Muhafız dizisi için aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın, Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.Bol bol denize girip stres atan Duygu Sarışın'ın tatil pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte ünlü isimlerin çok konuşulan tatil fotoğrafları...
DUYGU SARIŞIN KİMDİR?
Duygu Sarışın, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.