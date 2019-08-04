Müge Anlı lakabıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı'ya bakın ne diyorlarmış...

Müge Anlı oldukça sevilen bir karakter olarak öne çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında reyting rekorları kırıyor. Bu bağlamda Müge Anlı ile ilgili gelişmeler fazlaca yakından takip ediliyor. Müge Anlı hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kayıpları bulma ve işlenen cinayetleri çözme mevzularını işliyor. Yayınlanan her kısmıyle Türkiye'nin gündemine damga vuran Müge Anlı bu sefer de lakabıyla gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapmasının ardından itimat Bana adlı yarışma programını sunan Müge Anlı bu programla da adından söz ettirdi. İşte başta Müge Anlı olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen lakapları...

04.08.2019 16:25 - Son Güncelleme: 04.08.2019 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





