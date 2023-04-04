Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oynayan Barış Arduç'un hayatı merak edip araştırılmaya başlandı. 2020'de meslektaşı Gupse Özay ile dünyaevine giren bir çocuk babası Arduç'un özellikle memleketi merak edildi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen oyuncu hakkında en çok "Barış Arduç aslen nereli" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar işe şaşıp kaldı. İşte Barış Arduç'un memleketi...
04.04.2023 00:21 - Son Güncelleme: 04.04.2023 00:22
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Barış Arduç'un hayatı merak edip araştırılmaya başlandı.
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Kuzgun, Çukur gibi dizilerde rol alan Barış Arduç, aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraştı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2020 yılında Gupse Özay ile evlendi. Oyuncunun bu evlilikten bir kızı oldu.