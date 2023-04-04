RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...

Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oynayan Barış Arduç'un hayatı merak edip araştırılmaya başlandı. 2020'de meslektaşı Gupse Özay ile dünyaevine giren bir çocuk babası Arduç'un özellikle memleketi merak edildi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen oyuncu hakkında en çok "Barış Arduç aslen nereli" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar işe şaşıp kaldı. İşte Barış Arduç'un memleketi...

takvim.com.tr
04.04.2023 00:21 - Son Güncelleme: 04.04.2023 00:22
Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Barış Arduç'un hayatı merak edip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Kuzgun, Çukur gibi dizilerde rol alan Barış Arduç, aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraştı.

Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...

Arduç, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2020 yılında Gupse Özay ile evlendi. Oyuncunun bu evlilikten bir kızı oldu.

Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Gupse Özay’ın eşinin memleketi...

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen oyuncu hakkında en çok "Barış Arduç aslen nereli" sorusunun yanıtı aratıldı.

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