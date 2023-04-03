Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu
Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Mini taytıyla kamera karşısına geçen oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
03.04.2023 23:47 - Son Güncelleme: 04.04.2023 00:10
Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.