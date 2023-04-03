RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu

Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu

Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Mini taytıyla kamera karşısına geçen oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...

takvim.com.tr
03.04.2023 23:47 - Son Güncelleme: 04.04.2023 00:10
Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu

Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren oyuncu, şimdi ise Instgaram'da yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti.

Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu

Mini taytıyla kamera karşısına geçen oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.

Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, Instagram'da hızla yayıldı.

Neslihan Atagül spor salonundan paylaştı! Spor taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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