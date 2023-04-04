26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz'ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...
Sunuculuğunu Uğur Arslan ve Seda Sayan'ın üstlendiği evlilik programına gelin adayı olarak katılan Solmaz Çiros, adını geniş kitlelere duyurdu ve kalça danslarıyla hafızalara kazındı. Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Çiros, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Çiros, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak bu kez gelinlik mağazasından paylaşımda bulunarak kafa karıştırdı. Çiros'un paylaşımına eklediği şarkı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Solmaz Çiros'un o paylaşımı...
04.04.2023 01:02 - Son Güncelleme: 04.04.2023 01:17
Uğur Arslan ve Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen Evleneceksen Gel programına katılan Solmaz Çiros, adını geniş kitlelere duyurdu.