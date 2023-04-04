RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz'ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz'ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Sunuculuğunu Uğur Arslan ve Seda Sayan'ın üstlendiği evlilik programına gelin adayı olarak katılan Solmaz Çiros, adını geniş kitlelere duyurdu ve kalça danslarıyla hafızalara kazındı. Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Çiros, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Çiros, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak bu kez gelinlik mağazasından paylaşımda bulunarak kafa karıştırdı. Çiros'un paylaşımına eklediği şarkı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Solmaz Çiros'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
04.04.2023 01:02 - Son Güncelleme: 04.04.2023 01:17
26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz’ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Uğur Arslan ve Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen Evleneceksen Gel programına katılan Solmaz Çiros, adını geniş kitlelere duyurdu.

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26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz’ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Çiros, Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu. Sosyal medyada fenomen hale gelen Çiros, son dönemlerde ise Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz’ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Çiros, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak bu kez gelinlik mağazasından paylaşımda bulunarak kafa karıştırdı. Çiros'un paylaşımına eklediği şarkı ise dikkatlerden kaçmadı.

26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz’ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Çiros, paylaşımına "Var bir hayalimiz, duysun ahaliniz" sözlerinin yer aldığı Var Bir Hayalimiz adlı şarkıyı ekledi.

26’lık Solmaz Çiros gelinlik mağazasından paylaştı: “Duysun ahaliniz...” Kafa karıştıran Solmaz’ın son hali olay! Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Öte yandan ünlü ismin son hali de sosyal medyaya damga vurdu.

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