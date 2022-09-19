Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Aleyna Zabcı bakın aslen nereliymiş! İşte 21 yaşındaki Kayra Zabcı’nın memleketi...
Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in (Akça Hatun) Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etmesinin ardından oyuncunun yerine kimin geleceği merak edilmişti. Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen'in yerini dolduracak isim Kayra Aleyna Zabcı oldu. Bunun üzerine 21 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Kayra Aleyna Zabcı kimdir?" sorusunu aratırken ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar inanamadı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Aleyna Zabcı'nın memleketi...
19.09.2022 22:13 - Son Güncelleme: 19.09.2022 22:13
Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına almasıyla setlere ara vermişti. Ünlü oyuncu, Barış Arduç ile başrolünü üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle de uzun bir aranın ardından geri dönmüştü.
Ancak Evcen, sezon sonunda yapıma veda ettiğini açıklamıştı. Evcen'in (Akça Hatun) Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etmesinin ardından oyuncunun yerine kimin geleceği merak edilmişti.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen'in yerini dolduracak isim Kayra Aleyna Zabcı oldu. Bunun üzerine 21 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.