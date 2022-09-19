Alparslan Büyük Selçuklu’nun Seferiye Hatun’u Kayra Aleyna Zabcı bakın aslen nereliymiş! İşte 21 yaşındaki Kayra Zabcı’nın memleketi...

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına almasıyla setlere ara vermişti. Ünlü oyuncu, Barış Arduç ile başrolünü üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle de uzun bir aranın ardından geri dönmüştü.