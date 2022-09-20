'O soyadıyla yaşamak istemiyorum!' Selen Görgüzel Hamdi Alkan'ı çıldırtmaya yemin etmiş! 9 yıllık evliydi! 'Ben neleri bırakım gitmişim bu ne ki'
Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Ayrılık sonrası cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Görgüzel bu kez yeni eviyle gündeme geldi.
Selen Görgüzel'den Hamdi Alkan'ı çıldırtacak sözler!9 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Görgüzel yeni evinin kapısını magazincilere açtı. Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'la boşandıktan sonra sosyal medya hesabındaki soyadını değiştiremeyen ünlü isim, mecburen yeni hesap açmak zorunda kaldı. Görgüzel, ''10 küsür yıldır kullandığım hesabımı kapattı. Çünkü o hesapta onaylı bir hesap olduğu için, ve onayımda eski soyadımla alındığı için o soyadı kaldırtamadım. Ben de o soyadıyla yaşamak istemiyorum.'' dedi. İşte detaylar...
2014 yılında hayatlarını birleştiren sanatçı Hamdi Alkan (55) ile oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan (43) boşandı.
Ünlü çift, bir süredir evliliklerindeki yaşadıkları krizle gündemdeydi. Görgüzel, daha önce boşanma iddialarıyla ilgili şunları söylemişti:
"Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi. Corona virüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor. Bu süreçte saçma kavgalar yaptık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük."
Boşandıktan sonra Hamdi Alkan sessizliğini korurken, Selen Görgüzel ise sık sık açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.