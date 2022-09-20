Şimdilerde 1,5 milyon kişiyle müstehcen pozlarını paylaşan Naz Mila'nın yeni mesleği... Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Naz Mila'nın son haline bakın!
Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programına gelen gelin adayı Naz Mila program sona erdikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
20.09.2022 11:57 - Son Güncelleme: 20.09.2022 11:57
Bir dönem yayınlanan izdivaç programlarıyla adını duyuran bir çok kişi bulunuyor. Zuhal Topal'un sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında da Naz Mila herkesin dikkatini çeken gelin adaylarından olmuştu. Naz Mila şimdilerde sosyal medyadaki müstehcen fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan eski gelin adayının son işi ise herkesi şaşırttı.
Yıllar önce katıldığı izdivaç programında yer alan ve gelin adayı olarak fenomen hale gelen Naz Mila, İnstagram'daki müstehcen paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.