Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kont Leon'u Özgür Çevik bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan şoke oldu! Meğer Yabancı Damat...
Başrolünde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Kont Leon karakterini canlandıran Özgür Çevik'in hayatı merak edildi. Nehir Erdoğan ile başrolünü üstlendiği Yabancı Damat'la hafızalara kazınan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Özgür Çevik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şoke oldu. İşte Özgür Çevik'in memleketi...
23.01.2023 23:55 - Son Güncelleme: 23.01.2023 23:55
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Kont Leon karakterini canlandıran Özgür Çevik'in hayatı merak edildi.
Nehir Erdoğan ile başrolünü üstlendiği Yabancı Damat'la hafızalara kazınan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları en çok "Özgür Çevik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şoke oldu.