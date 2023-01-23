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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hayranları bunu beklemiyordu! Bomba iddia! Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Meğer Yalı Çapkını...

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hayranları bunu beklemiyordu! Bomba iddia! Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Meğer Yalı Çapkını...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırarak uzun süre gündem olmuştu. Saraçoğlu, bu kez Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını ile gündem oldu. Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu ile ilgili ortaya atılan bir iddia Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarını korkuttu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.01.2023 23:34 - Son Güncelleme: 23.01.2023 23:34
Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hayranları bunu beklemiyordu! Bomba iddia! Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Meğer Yalı Çapkını...

Afra Saraçoğlu, 2018 yılından bu yana meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Sosyal medyada yayınladıkları mutluluk pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren çift, son aylarda ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hayranları bunu beklemiyordu! Bomba iddia! Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Meğer Yalı Çapkını...

Ünlü çiftin ayrılık nedeni olarak ise Mert Ramazan Demir gösterildi. Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile olan samimiyetinin sevgilisini rahatsız ettiği ileri sürüldü.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hayranları bunu beklemiyordu! Bomba iddia! Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Meğer Yalı Çapkını...

ÇOK KONUŞULAN DOĞUM GÜNÜ
Doğum günü kutlamasında pastasını üflediği anlarda sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine Mert Ramazan Demir'in elini tutmaya çalışan Afra Saraçoğlu'nun bu hareketi oldukça konuşuldu.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hayranları bunu beklemiyordu! Bomba iddia! Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Meğer Yalı Çapkını...

İlerleyen günlerde de Kubilay Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimiyetinden rahatsız olduğu için Mert Ramazan Demir'in üzerine yürüdüğü iddia edildi.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hayranları bunu beklemiyordu! Bomba iddia! Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Meğer Yalı Çapkını...

"GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİM"
Konuyla ilgili açıklama yapan Demir de şöyle konuştu: "Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Göz göze bile gelmedim.

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