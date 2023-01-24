Yeşilçam efsaneleri Fatma Girik ile Kemal Sunal o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...
200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Fatma Girik, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Girik, 24 Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölüm yıldönümünde anılan sanatının hayatı da merak konusu oldu. Girik'in Japon İşi, Kanlı Nigar, Postacı gibi yapımlarda başrolü üstlendiği Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Kemal Sunal arasındaki gerçek ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
24.01.2023 00:50 - Son Güncelleme: 24.01.2023 00:50
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik, hem güzelliği hem de performansıyla yıllarca adından söz ettirdi.