Alparslan Büyük Selçuklu’nun Avar’ı Burak Şafak bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Burak Şafak’ın memleketi...
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Avar karakterini canlandıran Burak Şafak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1991 doğumlu olan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Burak Şafak aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Burak Şafak'ın memleketi...
08.05.2023 22:14 - Son Güncelleme: 08.05.2023 22:14
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Avar karakterini canlandıran Burak Şafak, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK ŞAFAK KİMDİR?
Ramo dizisi kadrosunda da yer alan Burak Şafak, yerel anlamda çok sayıda oyun veya gösterilerde de yer aldı.
Yaşamını sinema ve dizi sektörünün merkezi olan İstanbul'da sürdüren Burak Şafak'ın aslen nereli olduğu da merak edildi.
İnternet kullanıcıları, "Burak Şafak aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.