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Haberler Magazin İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi

İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi

Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, bugün kadın sevenleriyle bir araya geldi. Geçen günlerde erkek hayranının kafasını imzaladığı görüntülerle gündeme gelen Yaman, bu buluşmada da ilginç anlar yaşadı. Yaman'ın kadın hayranları, oyuncuya göğüslerini imzalattı. Yaman ise o anları sosyal medya hesabında yayınladı. İşte herkesi şaşkına çeviren o görüntüler...

takvim.com.tr
08.05.2023 21:46 - Son Güncelleme: 08.05.2023 21:46
İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi

Can Yaman, Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi

İtalya'da yoğun ilgi gören oyuncu, bir süre önce kariyerine burada devam etme kararı aldı.

İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi

Dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıkan oyuncu, geçen günlerde erkek hayranının kafasını imzaladığı görüntülerle gündeme geldi.

İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi

Bugün ise kadın hayranlarıyla buluşan Can Yaman, yine ilginç anlar yaşadı.

İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi

Yaman'ın kadın hayranları, oyuncuya göğüslerini imzalattı. Yaman ise o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

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