İtalya’da sevenleriyle buluşan Can Yaman’ın ilginç anları! Kadın hayranının göğsünü imzaladı! O kare görenleri şaşkına çevirdi
Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, bugün kadın sevenleriyle bir araya geldi. Geçen günlerde erkek hayranının kafasını imzaladığı görüntülerle gündeme gelen Yaman, bu buluşmada da ilginç anlar yaşadı. Yaman'ın kadın hayranları, oyuncuya göğüslerini imzalattı. Yaman ise o anları sosyal medya hesabında yayınladı. İşte herkesi şaşkına çeviren o görüntüler...
08.05.2023 21:46 - Son Güncelleme: 08.05.2023 21:46
Can Yaman, Demet Özdemir ile başrolünü üstlendiği diziyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıkan oyuncu, geçen günlerde erkek hayranının kafasını imzaladığı görüntülerle gündeme geldi.