Bir Küçük Gün Işığı'nın Eşref'i Altan Erkekli'nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...
Seray Kaya, Gizem Ünsal, Şeyma Korkmaz, Esra Dermancıoğlu, Berk Oktay ve Tuğçe Açıkgöz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Eşref karakterini canlandıran Altan Erkekli, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Erkekli'nin kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Baba-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Altan Erkekli'nin oğlu kimmiş...
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Eşref karakterini canlandıran Altan Erkekli, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edildi.
ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?
Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Altan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümüne girdi.
Mezun olduktan sonra, DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985 - 1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalışan Erkekli, 1989 yılında yeniden AST'a döndü. Susam Sokağı'ndaki Edi karakterini seslendirdi.