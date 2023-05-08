Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı'nın Eşref'i Altan Erkekli'nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

Bir Küçük Gün Işığı'nın Eşref'i Altan Erkekli'nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

Seray Kaya, Gizem Ünsal, Şeyma Korkmaz, Esra Dermancıoğlu, Berk Oktay ve Tuğçe Açıkgöz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Eşref karakterini canlandıran Altan Erkekli, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Erkekli'nin kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Baba-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Altan Erkekli'nin oğlu kimmiş...

takvim.com.tr
08.05.2023 23:15 - Son Güncelleme: 08.05.2023 23:15
Bir Küçük Gün Işığı’nın Eşref’i Altan Erkekli’nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Eşref karakterini canlandıran Altan Erkekli, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Küçük Gün Işığı’nın Eşref’i Altan Erkekli’nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?
Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Altan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümüne girdi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Eşref’i Altan Erkekli’nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

Eğitimi sırasında, Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopernikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Eşref’i Altan Erkekli’nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

Mezun olduktan sonra, DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985 - 1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalışan Erkekli, 1989 yılında yeniden AST'a döndü. Susam Sokağı'ndaki Edi karakterini seslendirdi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Eşref’i Altan Erkekli’nin oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

Kariyeri kadar ailesi de merak edilen oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Baba-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA