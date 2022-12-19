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Haberler Magazin Tanıyabilene aşk olsun! 29’luk Hayal Köseoğlu son hali inanılmaz! İlk yorum Kızılcık Şerbet’inin Alev’i Müjde Uzman’dan! “Sarı fırtınam olmuş...”

Tanıyabilene aşk olsun! 29’luk Hayal Köseoğlu son hali inanılmaz! İlk yorum Kızılcık Şerbet’inin Alev’i Müjde Uzman’dan! “Sarı fırtınam olmuş...”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı. İmaj değiştiren oyuncu bambaşka biri olurken son haline sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman da meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalamadı ve ilk yorum yapan isimlerden oldu. İşte Hayal Köseoğlu'nun ağızları açık bırakan son hali...

takvim.com.tr
19.12.2022 23:04 - Son Güncelleme: 19.12.2022 23:08
Tanıyabilene aşk olsun! 29’luk Hayal Köseoğlu son hali inanılmaz! İlk yorum Kızılcık Şerbet’inin Alev’i Müjde Uzman’dan! “Sarı fırtınam olmuş...”

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Tanıyabilene aşk olsun! 29’luk Hayal Köseoğlu son hali inanılmaz! İlk yorum Kızılcık Şerbet’inin Alev’i Müjde Uzman’dan! “Sarı fırtınam olmuş...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Köseoğlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yeni imajı takipçilerinin beğenisine sundu.

Tanıyabilene aşk olsun! 29’luk Hayal Köseoğlu son hali inanılmaz! İlk yorum Kızılcık Şerbet’inin Alev’i Müjde Uzman’dan! “Sarı fırtınam olmuş...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Hayal Köseoğlu yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı.

Tanıyabilene aşk olsun! 29’luk Hayal Köseoğlu son hali inanılmaz! İlk yorum Kızılcık Şerbet’inin Alev’i Müjde Uzman’dan! “Sarı fırtınam olmuş...”

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman da meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalamadı ve ilk yorum yapan isimlerden oldu.

Tanıyabilene aşk olsun! 29’luk Hayal Köseoğlu son hali inanılmaz! İlk yorum Kızılcık Şerbet’inin Alev’i Müjde Uzman’dan! “Sarı fırtınam olmuş...”

İşte Hayal Köseoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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