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Haberler Magazin 5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında sık sık gündem olmuştu. Adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı, yasak aşk iddialarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. İddiaları net bir dille yalanlayan Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Giyim berbat, hareketler berbat" derken başka biri "Bu arkayı sallamak da moda" ifadelerini kullandı. İşte Hadise'nin çok konuşulan dansı ve gelen tepkilerden bazıları...

takvim.com.tr
19.12.2022 22:06 - Son Güncelleme: 19.12.2022 22:06
5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

Şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

Ancak ünlü şarkıcı hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında ortaya atılan iddialarla sık sık gündem oldu.

5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

Adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı, özellikle yasak aşk iddialarıyla uzun süre adından söz ettirdi.

5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

İddiaları net bir dille yalanlayan Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! Hadise bu kez kalça dansıyla gündemde! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: “Hareketleri berbat...”

Ünlü şarkıcı, konserinde dans ettiği anlara ait bir videoyu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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