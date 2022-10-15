’Allah’ı seviyorsan hayata sahip çıkacaksın!’ Yeni yaşına girmesine sadece 18 gün kala vefat etti! Billur Kalkavan...

Gerçekten de Türkiye'de sadece Sinema ve TV dünyasının değil, cemiyet hayatının en renkli simalarından biriydi Billur Kalkavan. Köklü bir aileden geliyordu, ama buna karşın kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenerek büyüdü. Önce Covid 19'a yakalanan, onun hemen ardından da akciğer kanseri teşhisi konulan Billur Kalkavan'ın 60 yaşına girmesine 18 gün kalmıştı.