Hülya Koçyiğit’ten ellerinde büyüyen Billur Kalkavan için yürek yakan paylaşım ’anılarımızda yaşayacaksın’ Sanat camiası yasta

Kanser tedavisi görmeye başladıktan sonra zorlu süreci gözlerden uzak bir şekilde geçiren Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapıyordu. Son olarak eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından paylaşım yapan Kalkavan "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.