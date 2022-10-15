Hülya Koçyiğit'ten ellerinde büyüyen Billur Kalkavan için yürek yakan paylaşım 'anılarımızda yaşayacaksın' Sanat camiası yasta
Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Billur Kalkavan'ın vefat haberi sanat camiasını derinden yaraladı. Kalkavan'ı tanıyan, tanımayan pek çok kişi Allah'tan rahmet diledi. İçlerinde en duygulandıran mesaj ise Hülya Koçyiğit'in paylaşımı oldu. Sosyal medya hesabından Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan Koçyiğit, "Güzeller güzelim, zamansız gidişine çok üzüldüm" paylaşımında bulundu.
Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, hastanede tedavi görüyordu. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi görmeye başladıktan sonra zorlu süreci gözlerden uzak bir şekilde geçiren Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapıyordu. Son olarak eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından paylaşım yapan Kalkavan "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.
"ANILARIMIZDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEKSİN"
Ölüm haberini aldıktan sonra Instagram hesabından Billur Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan usta isim, "Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle" ifadelerini kullandı.