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Hayranları yıkıldı! "Maalesef boğazımda..." Orhan Gencebay'dan üzücü haber!

Usta sanatçı Orhan Gencebay sevenlerine kötü bir haber verdi. Boğazında kitle oluştuğunu belirten usta sanatçı, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi. Gencebay'ın verdiği haberin ardından binlerce hayranı resmen yıkıldı. Peki, Orhan Gencebay hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.10.2022 09:49 - Son Güncelleme: 16.10.2022 09:50
Orhan Gencebay’dan üzücü haber! Hayranları yıkıldı! Maalesef boğazımda...

Bir mekandan çıkarken görüntülenen usta isim Orhan Gencebay gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan Gencebay’dan üzücü haber! Hayranları yıkıldı! Maalesef boğazımda...

"BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ"

Orhan Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.

Orhan Gencebay’dan üzücü haber! Hayranları yıkıldı! Maalesef boğazımda...

"AMELİYAT ÇIKIŞI STÜDYOYA GİRECEĞİM"

Bir yandan albüm hazırlığında olan Gencebay "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" açıklamasını yaptı.

Orhan Gencebay’dan üzücü haber! Hayranları yıkıldı! Maalesef boğazımda...

GENCEBAY'DAN SÜRPRİZ ALBÜM

Yeni bir albüm hazırlığında olduğundan bahseden Gencebay 5 şarkıdan oluşan bir albüm çalışmasının olduğunu ve sözlerinin tümünün kendine ait olduğunu aktardı. Ameliyattan çıktığı gibi stüdyoya gireceğini söyleyen Gencebay hayranlarının yüreğine su serpti.

Orhan Gencebay’dan üzücü haber! Hayranları yıkıldı! Maalesef boğazımda...

ORHAN GENCEBAY NEREDE YAŞIYOR?

Orhan Gencebay ve Sevim Emre, bu sene bir farklılık yaptı, Türkbükü'nde ev kiraladı.Çift, kirası 7 bin Euro olan evdeki tatilden çok memnun kalınca Bodrum'da ev almaya karar verdi.

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