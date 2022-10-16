Hayranları yıkıldı! "Maalesef boğazımda..." Orhan Gencebay'dan üzücü haber!

ORHAN GENCEBAY NEREDE YAŞIYOR?

Orhan Gencebay ve Sevim Emre, bu sene bir farklılık yaptı, Türkbükü'nde ev kiraladı.Çift, kirası 7 bin Euro olan evdeki tatilden çok memnun kalınca Bodrum'da ev almaya karar verdi.