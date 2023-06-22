Alişan’ın kayınvalidesini bir de makyajsız görün! 5 yıllık eşi Buse Varol paylaştı! Görenler: ’’Eltisiyle barıştı yüzü gülüyor’’

Varol paylaşımına "Benim canım kocam, hayat arkadaşım, çocuklarımın biricik babası iyi ki doğdun sevgilim... İyi ki yollarımız kesişti. Seni çok seviyorum. Her yeni yaşında el ele olmak ve yaşlanmak dileğiyle.. iyi ki" notunu düşmüştü.