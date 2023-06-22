Alişan'ın kayınvalidesini bir de makyajsız görün! 5 yıllık eşi Buse Varol paylaştı! Görenler: ''Eltisiyle barıştı yüzü gülüyor''
Ünlü türkücü Alişan'ın biricik eşi Buse Varol, annesi Birsen Özgan'ın makyajsız halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucaklarına almıştı. Çift geçtiğimiz günlerde de doğum günü kutlaması yapmıştı. 47 yaşına basan Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş da sanatçının doğum günü kutlamayı ihmal etmemişti. İşte detaylar...
22.06.2023 21:25 - Son Güncelleme: 22.06.2023 21:25
Bir dönem evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol çifti şimdilerde mutlu günler yaşıyor. 5 yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu bulunuyor.
Ünlü türkücü, geçtiğimiz günlerde 47 yaşına girdi. Buse Varol eşinin doğum gününü paylaştığı aşk pozlarıyla kutlamıştı.
Alişan eşinin kutlama paylaşımına şu sözlerle yanıt vermişti;
"İnşallah aşkım İnşallah... Sağlıkla, huzurla nice güzel yıllarımız olsun hep beraber"