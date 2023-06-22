8 aylık hamile Aslı Enver beyazlayan saçlarını paylaştı! Doğumuna günler kala son hali sosyal medyayı salladı! Bebeğinin ayakkabısıyla...

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.