8 aylık hamile Aslı Enver beyazlayan saçlarını paylaştı! Doğumuna günler kala son hali sosyal medyayı salladı! Bebeğinin ayakkabısıyla...
Ünlü oyuncu Aslı Enver doğumuna günler kala son halini paylaştı. Peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü ismin özellikle saçları çok konuşuldu. Şimdilerde 8 aylık hamile olan, Enver geçtiğimiz yıl Kasım ayında Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Bir kızı olacağını açıklayan Enver'in bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuş ancak, güzel oyuncu iddiaları yalanlamıştı. İşte Aslı Enver'ın son hali...
8 aylık hamile Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi! Beyazlayan saçlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun doğumu git gide yaklaşıyor Son hali merak edilirken paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
KARNI BURNUNDA POZLAR
39 yaşındaki oyuncu Aslı Enver 6 milyonu aşkın takipçili sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Enver'in paylaşımlarında karnı burnunda ve yorgun halleri dikkat çekti.
Daha önce bir kız çocuğunu olacağını açıklayan Aslı Enver paylaşımlarından birinde de bebeğinin ayakkabısını sallarken görüntü verdi.
Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.