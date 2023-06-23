Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Yıllar önce babası gibi o da benzer soruda elendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmaya 18 yaşındaki Yavuz Selim geceye damga vurdu. Yıllarca önce babasının da yarışmaya katıldığını söyleyen genç yarışmacı, babası ile aynı kaderi paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
23.06.2023 03:09 - Son Güncelleme: 23.06.2023 03:27
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ilginç anlar geceye damga vurdu. Yıllar önce babasının da yarışmacı olarak katıldığını belirten 18 yaşındaki Yavuz Selim babası ile aynı kaderi paylaştı.