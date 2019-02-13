Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...
Alişan ile eşi Buse Varol, bugün en mutlu günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlenen çift, bugün oğullarını kucaklarına aldılar. Yakın dostları ve ailesi gözde çifti bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Çağla Şıkel ve Ece Erken Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı...
13.02.2019 16:37
- Son Güncelleme: 13.02.2019 16:38
Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak dünyaya geldi. Alişan'ı bu özel gününde yakın arkadaşları Çağla Şıkel ve Ece Erken yalnız bırakmadı.
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