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Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...

Alişan ile eşi Buse Varol, bugün en mutlu günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlenen çift, bugün oğullarını kucaklarına aldılar. Yakın dostları ve ailesi gözde çifti bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Çağla Şıkel ve Ece Erken Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı...

13.02.2019 16:37 - Son Güncelleme: 13.02.2019 16:38
Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...

Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak dünyaya geldi. Alişan'ı bu özel gününde yakın arkadaşları Çağla Şıkel ve Ece Erken yalnız bırakmadı.

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Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...

Daha önce verdiği bir röportajda bebeğinin yüzünü gizlemeyeceğini söyleyen Buse Varol dediğini yaptı.

Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...

Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10.19'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...

Çift, bebeklerine Burak adını verdi. Buse Varol'un doktoru şu açıklamayı yaptı: "Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 bin 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...

İŞTE ALİŞAN VE BUSE VAROL'UN OĞLU BURAK...

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