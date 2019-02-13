Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları...

Çift, bebeklerine Burak adını verdi. Buse Varol'un doktoru şu açıklamayı yaptı: "Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 bin 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."