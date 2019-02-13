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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görenler şaşırıyor!

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan yapımlardan biri haline gelen Sen Anlat Karadeniz'in yıldızlarının özel hayatı, izleyici tarafından mercek altında. Özellikle Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe. Sessiz sakin bir hayat süren Ulaş Tuna Astepe'nin bir kardeşi bulunuyor ve ailesindeki tek isim o. Annesi ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ve ünlülerin kardeşleri, meraklıların radarında...

13.02.2019 14:17 - Son Güncelleme: 13.02.2019 14:17
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görenler şaşırıyor!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile gönülleri fetheden Ulaş Tuna Astepe, özel hayatını sessiz sedasız yaşayan ünlülerden. Annesini ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin bir ağabeyi bulunuyor. Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ulaş Tuna Astepe olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görenler şaşırıyor!

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görenler şaşırıyor!

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görenler şaşırıyor!

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görenler şaşırıyor!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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