Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görenler şaşırıyor!

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan yapımlardan biri haline gelen Sen Anlat Karadeniz'in yıldızlarının özel hayatı, izleyici tarafından mercek altında. Özellikle Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe. Sessiz sakin bir hayat süren Ulaş Tuna Astepe'nin bir kardeşi bulunuyor ve ailesindeki tek isim o. Annesi ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ve ünlülerin kardeşleri, meraklıların radarında...

13.02.2019 14:17 - Son Güncelleme: 13.02.2019 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





